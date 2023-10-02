Рябыкин: мечта Серебрякова почти сбылась, от него будут ждать подвигов на новом уровне

Известный хоккейный тренер Дмитрий Рябыкин прокомментировал возможный переход Никиты Серебрякова в СКА.

«Рад за Никиту Серебрякова — его мечта практически сбылась. Он действительно очень хотел перейти в СКА. Тут и фактор Юрия Ключникова, с которым он работал в «Адмирале», и более высокий статус клуба, и эффект от игры за сборную под руководством Романа Ротенберга. Очевидно, у петербуржцев гораздо больше шансов на успех в Кубке Гагарина. Теперь Никита будет бороться за главный трофей КХЛ, для него это новый вызов.

При этом и болельщики, и специалисты, и партнёры будут ждать от него подвигов на новом уровне. В «Адмирале» он очень высоко поднял планку. К тому же в СКА сейчас очень серьёзная бригада голкиперов. Молодой Плешков показывает отличную игру, есть ещё сильные Маттссон и Николаев. Для КХЛ это фантастический состав вратарей. Здесь надо будет с первых тренировок проявлять себя по полной программе. Уверен, что такой боец, как Никита, справится и будет прогрессировать ещё стремительнее. Нужно похвалить и «Адмирал», который, во-первых, не стал чинить препятствий игроку, отдавшему Владивостоку всё, что мог, и даже больше, а во-вторых, получил двух очень боевых проспектов, которым самое время проявлять себя на уровне КХЛ», — сказал Рябыкин «Чемпионату».