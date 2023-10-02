ХК «Локомотив» нанёс «Спартаку» второе поражение подряд и продлил свою серию побед

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

На пятой минуте Джоуи Кин вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Павел Порядин и Иван Морозов. На 36-й минуте Андрей Сергеев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Ярослав Лихачёв и Сергей Андронов. На 52-й минуте Артур Каюмов вывел железнодорожников вперёд. На 55-й минуте Георгий Иванов забил третий гол в ворота москвичей. За 10 секунд до конца третьего периода Шейн Принс сократил отставание до минимума, но через четыре секунды Сергей Андронов поставил точку в матче.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Москве сыграет с «Динамо». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 октября.