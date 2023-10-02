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«Спартак» — «Локомотив» 2:4, матч регулярного чемпионата КХЛ, 2 октября

ХК «Локомотив» нанёс «Спартаку» второе поражение подряд и продлил свою серию побед
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Кин (Порядин, Морозов) – 04:18 (5x5)     1:1 Сергеев (Лихачёв, Андронов) – 35:52 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 51:11 (5x5)     1:3 Иванов (Лихачёв, Тесанов) – 54:56 (5x5)     2:3 Принс (Вишневский) – 59:50 (5x5)     2:4 Андронов – 59:54 (en)    

На пятой минуте Джоуи Кин вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Павел Порядин и Иван Морозов. На 36-й минуте Андрей Сергеев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Ярослав Лихачёв и Сергей Андронов. На 52-й минуте Артур Каюмов вывел железнодорожников вперёд. На 55-й минуте Георгий Иванов забил третий гол в ворота москвичей. За 10 секунд до конца третьего периода Шейн Принс сократил отставание до минимума, но через четыре секунды Сергей Андронов поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Москве сыграет с «Динамо». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 октября.

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