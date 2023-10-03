«Питтсбург» объявил о переходе форварда «Виннипега», у игрока 13 голов в 154 матчах НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на своём официальном сайте объявил о переходе 26-летнего нападающего Дженсена Харкинса. Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов клубом «Виннипег Джетс».

Отметим, что у канадского форварда пойдёт второй год по двухлетнему одностороннему соглашению. Его кэпхит составит $ 850 тыс.

Напомним, в минувшем сезоне Харкинс принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Виннипег», забросив три шайбы и отдав две результативные передачи. Кроме того, на его счету также 44 матча за «Манитобу» в АХЛ. Канадец набрал 50 (25+25) очков. Харкинс также сыграл пять встреч в плей-офф, записав на свой счёт 7 (4+3) очков.

Всего в НХЛ Харкинс сыграл 154 матча и набрал 27 (13+14) баллов.