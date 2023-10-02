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«Подстава!» Главный тренер «Питтсбурга» ярко отреагировал на ответ Кросби о лучшем друге

«Подстава!» Главный тренер «Питтсбурга» ярко отреагировал на ответ Кросби о лучшем друге
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в мастер-классе для юных хоккеистов. Вместе с ним поучаствовал капитан «пингвинов» Сидни Кросби и ещё несколько игроков. Мастер-класс состоялся в в Канаду, в городе Кол Харбор — родном месте Кросби.

Юные хоккеисты задали несколько вопросов. Один из них: «Каково было быть задрафтованным «Питтсбургом»?»

«Я был очень счастлив, потому что знал, что у меня будет шанс сыграть с ним (показывает на Малкина. — Прим. «Чемпионата»). Так что я реально был очень счастлив», — ответил Кросби.

«Кто твой лучший друг в команде?» — спросил другой игрок.

В этот момент Кросби показал на Малкина.

«Это подстава! Это подстава!» — смеясь, закричал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

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