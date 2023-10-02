«Самая известная в Канаде». Малкин выложил фото со стиральной машинкой, пошутив над Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях поделился фотографией со стиральной машинкой. На выходных «пингвины» поехали в Канаду, в город Кол Харбор — родное место для капитана команды Сидни Кросби.

«Самая известная стиральная машинка в Канаде», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

По одной из версий, в детстве Кросби бросал шайбы в эту стиральную машинку в подвале своего дома. Так что Малкин успешно пошутил над своим другом.

Напомним, Малкин — уроженец Магнитогорска. Нападающий играл за местный «Металлург» с 2003 по 2006 год. В 2004-м Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Джино играет за «пингвинов» с 2006 года. За карьеру в НХЛ нападающий суммарно провёл 1063 встречи и набрал 1229 (471+758) баллов.

В сезоне-2022/2023 Малкин отыграл в 82 встречах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач. В общей сложности форвард набрал 83 балла. Он проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).