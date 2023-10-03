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В КХЛ состоялась первая отставка сезона, Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

В КХЛ состоялась первая отставка сезона, Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов покинул свой пост, сообщается в официальном телеграм-канале подмосковной команды.

«Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Витязя». Клуб благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный, входивший в тренерский штаб «Витязя», — говорится в сообщении.

Отметим, что эта отставка стала первой в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 53-летний Завьялов стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и сейчас занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. «Витязь» последний и в сводной турнирной таблице КХЛ.

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