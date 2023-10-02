Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — «Витязь» 9:1, матч регулярного чемпионата КХЛ, 2 октября

ЦСКА разгромил «Витязь» со счётом 9:1, у вратаря Федотова ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 9:1 (2:0, 2:1, 5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
9 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Ибрагимов (Юртайкин, Дыбленко) – 02:30 (5x5)     2:0 Диц – 17:53 (5x5)     3:0 Абрамов (Светлаков, Федотов) – 28:19 (5x5)     3:1 Угольников (Барак, Яровой) – 29:21 (5x5)     4:1 Плотников (Окулов, Дыбленко) – 32:47 (5x5)     5:1 Слепышев (Диц, Соркин) – 50:19 (5x4)     6:1 Полтапов (Нестеров, Панкратов) – 50:42 (5x5)     7:1 Соркин (Диц, Слепышев) – 56:50 (5x4)     8:1 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 58:17 (5x4)     9:1 Абрамов (Слепышев, Соркин) – 59:05 (5x4)    

На третьей минуте Марсель Ибрагимов вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество ЦСКА. На 29-й минуте Виталий Абрамов забросил третью шайбу. Ассист сделал вратарь Иван Федотов. Через минуту Игорь Угольников отыграл один гол. На 33-й минуте Сергей Плотников сделал счёт 4:1. третьем периоде по разу забили Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Виталий Абрамов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Барысом». «Витязь» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 4 октября.

Материалы по теме
Глава ИИХФ: ФХР, КХЛ и сам Федотов не соблюдали фундаментальный закон о контрактах
Материалы по теме
«КХЛ теперь лига-изгой». Реакция Америки и мира на игру Федотова за ЦСКА
«КХЛ теперь лига-изгой». Реакция Америки и мира на игру Федотова за ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android