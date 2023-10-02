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ЦСКА разгромил «Витязь» со счётом 9:1, у вратаря Федотова ассист

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 9:1 (2:0, 2:1, 5:0).

На третьей минуте Марсель Ибрагимов вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество ЦСКА. На 29-й минуте Виталий Абрамов забросил третью шайбу. Ассист сделал вратарь Иван Федотов. Через минуту Игорь Угольников отыграл один гол. На 33-й минуте Сергей Плотников сделал счёт 4:1. третьем периоде по разу забили Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Виталий Абрамов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Барысом». «Витязь» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 4 октября.