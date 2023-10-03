В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги произошла первая отставка. Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя». Специалист подал в отставку по собственному желанию.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен стать новым главным тренером «Витязя»?»

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Напомним, Завьялов возглавил «Витязь» по завершении прошлого сезона — в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для 53-летнего специалиста в карьере на должности главного тренера. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и сейчас занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. «Витязь» последний и в сводной турнирной таблице КХЛ.