Стала известна зарплата единственного финского хоккеиста в КХЛ

Стала известная заработная плата финского нападающего Теэму Пулккинена по контракту с «Куньлунь Ред Стар», сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что по однолетнему соглашению с китайской командой форвард получит 26 млн. рублей. По нынешнему курсу эта сумма равняется $ 263 тыс.

Примечательно, что Пулккинен — единственный финский игрок в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, нападающий уже выступал в нескольких клубах КХЛ. С мая 2021 года по апрель 2023 года он защищал цвета челябинского «Трактора». Финский нападающий принял участие в 122 встречах, в которых набрал 65 (38+27) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 258 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 68 голевых передач.

В чемпионатах НХЛ Пулккинен сыграл 83 встречи, набрав 22 (13+9) очка. В чемпионатах Финляндии нападающий сыграл 185 матчей и записал на свой счёт 128 (49+79) баллов, в плей-офф — 13 встреч и 7 (2+5) очков.