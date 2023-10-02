Журналист Антти Веннстрём жёстко раскритиковал финского нападающего Теэму Пулккинена. Форвард подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». Пулккинен — единственный финн в КХЛ.

«Надежда Родины превратилась в слепого работника.

Как личности финские хоккеисты неплохо выдержали морально-этическое испытание. Отдельным игрокам потребовалось некоторое время, чтобы немедленно переехать в Финляндию, задержка с возвращением Микко Лехтонена вызвала некоторые споры, но практически все покинули КХЛ как можно скорее.

Нельзя сказать, что наши игроки, по крайней мере публично, жаждали денег КХЛ. Достаньте свой паспорт, поезжайте в Западную Европу, в новое место и играйте даже за немного меньшие деньги. Не оставайтесь в КХЛ.

Теэму Пулккинен — исключение. Талантливый игрок, игравший в НХЛ и за сборную, продолжает выступать в КХЛ. Во всяком случае, Теэму понравился контракт. Этот парень любит полакомиться деньгами государства. Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, Пулккинен подписал однолетний контракт с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Что особенного в твите КХЛ с радостными пожеланиями Пулкки на финском языке: здорово, что финский мальчик возвращается. Почти как собственный сын!

С навыками Пулккинена он бы завоевал место в другом хорошо оплачиваемом клубе, как только началась прошлая весна, но сначала он хотел остаться, а затем продолжить там играть и дальше.

Федерация хоккея Финляндии отреагировала на это запретом на вызов в сборную. Я был бы не против, если бы несколько хоккеистов также вслух высказали своё мнение о действиях Пулккинена. На самом деле, я удивлён тем, что по этому вопросу в эмоциональном спорте и этой области почти ничего не сказано. Вам не запрещено судить поступки, добрые братья и сестры.

Может быть, ты затыкаешь себе уши рублями из чаши КХЛ, Теэму», — приводит слова Веннстрёма Jatkoaika.