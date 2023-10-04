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Главный арбитр КХЛ объяснил, за что Роман Ротенберг получил удаление в матче с «Сибирью»

Главный арбитр КХЛ объяснил, за что Роман Ротенберг получил удаление в матче с «Сибирью»
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Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов рассказал, за что главный тренер СКА Роман Ротенберг получил удаление в матче с «Сибирью».

«За что был удалён Ротенберг в матче с «Сибирью»? Давайте так. У нас правила едины для всех. Там история такова, что Роман Борисович показывал на монитор, чего нельзя делать. Мы говорили всем – и тренерам, и хоккеистам – что открыли куб и видео для показа моментов. Это было специально сделано для открытости. Но мы сразу же всех предупредили: «Коллеги, не надо рассказывать судьям, указывая на монитор или какой-то гаджет, что им надо идти и смотреть момент». Так делать нельзя. Это карается двумя минутами.

Этим правилом мы пытаемся дать понять хоккеистам, что всё сами увидим и не надо за это переживать. Указывать судьям на моменты и давить на них в том числе через монитор – нельзя. Вот и вся история. Не более того. Поэтому мы и судьям сказали перед началом чемпионата, что если кто-то начинает указывать на монитор, то сразу же давайте за это две минуты», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

ВИДЕО

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»:

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