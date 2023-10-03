«Лада» обменяла одного из лидеров команды в СКА

«Лада» на официальном сайте объявила об обмене со СКА.

Состав тольяттинской команды пополнил центральный нападающий Владислав Курбатов. Нападающий и лидер «Лады» Никита Аноховский стал игроком СКА.

«Благодарим Никиту за плодотворное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшем, а Владислава приветствуем в Тольятти!» — говорится в сообщении.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Аноховский сыграл в семи встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «+1». В минувшем сезоне ВХЛ форвард был одним из лидеров тольяттинцев. Никита записал на свой счёт 43 (22+21) балла в 56 матчах.

Курбатов — воспитанник петербургского хоккея и практически всю карьеру отыграл в системе СКА, проведя лишь часть сезона-2020/2021 в «Сочи». Нынешний сезон Владислав начинал в «СКА-Нева» и за 10 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ — Кубка Шёлкового пути — центрфорвард заработал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «+3».

Действующий контракт с Курбатовым рассчитан до конца сезона-2023/2024.