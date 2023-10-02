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«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах

«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шаров (Лещенко) – 33:25 (5x4)     1:1 Джозефс (Росандич) – 35:12 (5x4)     2:1 Космачук (Джозефс, Росандич) – 41:08 (5x4)     2:2 Хмелевски – 44:20 (5x5)     3:2 Алтыбармакян (Романов) – 53:17 (5x5)    

Первый период завершился без голов. На 34-й минуте Александр Шаров с передачи Вячеслава Лещенко вывел уфимцев вперёд. Через две минуты Трой Джозефс сравнял счёт. На 42-й минуте Скотт Космачук вывел тольяттинцев вперёд. На 45-й минуте Александр Хмелевски восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте Андрей Алтыбармакян с передачи Ивана Романова сделал счёт 3:2.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Адмирал» 5 октября примет «Ладу».

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