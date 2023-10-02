«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).
Первый период завершился без голов. На 34-й минуте Александр Шаров с передачи Вячеслава Лещенко вывел уфимцев вперёд. Через две минуты Трой Джозефс сравнял счёт. На 42-й минуте Скотт Космачук вывел тольяттинцев вперёд. На 45-й минуте Александр Хмелевски восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте Андрей Алтыбармакян с передачи Ивана Романова сделал счёт 3:2.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Адмирал» 5 октября примет «Ладу».
- 2 октября 2023
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