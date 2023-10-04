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Клим Костин набрал первые очки за «Детройт» в предсезонном матче с «Чикаго»

Клим Костин набрал первые очки за «Детройт» в предсезонном матче с «Чикаго»
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Сегодня, 4 октября, в рамках предсезонного матча «Чикаго Блэкхоукс» обыграл на своей площадке «Детройт Ред Уингз». Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Коннор Мёрфи и Коннор Бедард, а также дубль на счету Кори Перри.

В составе «Детройт» две шайбы забил Джо Велено. Российский нападающий Клим Костин отдал голевую передачу.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Чикаго» в первом туре сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». «Детройт» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Перри (Дикинсон, Фолиньо) – 02:09 (5x5)     1:1 Велено (Берггрен, Шьяро) – 21:00 (5x5)     2:1 Мёрфи (Бедард, Холл) – 35:30 (5x5)     2:2 Велено (Костин, Холл) – 44:49 (5x5)     3:2 Перри (Холл, Бедард) – 49:59 (5x4)     4:2 Бедард (Мразек, Холл) – 58:51 (en)    
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