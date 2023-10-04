Клим Костин набрал первые очки за «Детройт» в предсезонном матче с «Чикаго»

Сегодня, 4 октября, в рамках предсезонного матча «Чикаго Блэкхоукс» обыграл на своей площадке «Детройт Ред Уингз». Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Коннор Мёрфи и Коннор Бедард, а также дубль на счету Кори Перри.
В составе «Детройт» две шайбы забил Джо Велено. Российский нападающий Клим Костин отдал голевую передачу.
Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Чикаго» в первом туре сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». «Детройт» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).
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