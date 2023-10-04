Таратухин: хочу похвалить руководство «Адмирала» за переход Серебрякова

Бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин оценил обмен вратаря Никиты Серебрякова в СКА.

«Хочу, как ни странно, похвалить руководство «Адмирала»: в клубе вполне могли из принципа удержать Серебрякова до конца контракта, но позволили вратарю перейти в команду, претендующую на Кубок Гагарина. Да и компенсация получилась достойной: боевитый Аноховский, креативный Бучельников и очень перспективный Иванов, у которого уже есть опыт игры в КХЛ и который может закрыть вопрос первого номера «моряков» в этом сезоне — всем ребятам есть что доказывать.

Серебряков же получил новый вызов, которого ему явно не хватало: на Дальнем Востоке он добился всего — внёс решающий вклад в выступление «Адмирала» в том сезоне, по праву стал лучшим вратарём лиги. Однако теперь перед Никитой стоят самые серьёзные задачи: в Петербурге собран сильнейший состав с опытным тренерским штабом — есть все шансы вписать своё имя в историю питерского и российского хоккея. Мне это напоминает переход Коскинена в сезоне-2014/2015: тогда армейцы оказались в похожей ситуации, и их ставка на голодного до побед и мастеровитого вратаря сыграла на все сто. Уверен, у СКА есть все шансы повторить тот успех: игроки и тренеры понимают, что главные матчи ждут их весной, и активно к ним готовятся», — цитирует Таратухина Allhockey.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.