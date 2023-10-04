СКА подписал с голкипером Серебряковым четырёхлетний контракт

СКА подписал четырёхлетний контракт с вратарём Никитой Серебряковым до 30 апреля 2027 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сообщается, что голкипер будет выступать за СКА под номером 98.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), затем уступил «Ак Барсу» (2-4).

Серебряков в своей карьере выступал в Северной Америке в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 год. За клуб «Сагино Спирит» Никита провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед, отразил 88,7% бросков и показал коэффициент надёжности 3,88.