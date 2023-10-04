Черкас: Серебряков поможет СКА заметно укрепить позиции в регулярке

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР – 1986/1987 в составе ленинградских армейцев Сергей Черкас высказал мнение о переходе лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.

«Армейцы Санкт-Петербурга продолжают усиливать команду. Переход из «Адмирала» вратаря Никиты Серебрякова — очень интересный трансфер. На сегодняшний день это значимая фигура в КХЛ, лучший голкипер прошлого сезона. Нет ничего удивительного в том, что СКА заинтересован в Серебрякове. Тем более в межсезонье в петербургский клуб перешёл Юрий Ключников — тренер вратарей, который работал с Никитой в «Адмирале». Это вселяет уверенность в том, что позиция голкипера в СКА наконец-то будет закрыта. На протяжении этого сезона мы видели, что армейские вратари сочетают успешные матчи с менее удачными.

Понятно, что руководство клуба находилось в поиске надёжного голкипера. Думаю, Серебряков — очень хорошее приобретение. Он уже играл в сборной России под руководством Романа Ротенберга. Всё складывается так, что этот вратарь может сильно укрепить позиции армейцев. Будем надеяться, что так оно и будет. Верим, что СКА продолжит набирать очки и скоро выйдет в лидеры регулярки.

Что касается Сергея Иванова и Дмитрия Бучельникова, которых СКА отдаёт «Адмиралу» взамен Никиты Серебрякова, то это хорошая сделка для развития хоккеистов. Они получат много игрового времени в «Адмирале». Знаю Леонида Тамбиева как требовательного, системного тренера. Он даст ребятам возможность играть, и они раскроются во Владивостоке», — сказал Черкас «Чемпионату».