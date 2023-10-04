«Новая жизнь!» Никита Серебряков — о переходе в СКА

Вратарь Никита Серебряков рассказал о своём переходе из «Адмирала» в СКА.

«Впечатления только положительные! Очень рад, что это случилось. Для меня переход в такую сильную команду, как СКА — настоящий вызов. Прекрасные эмоции. Эмоциональная составляющая действительно большая — новые впечатления, новые цели и задачи. Новая жизнь! Чувствую огромный подъём. Такой переход — это возможность что-то пересмотреть, понять, обдумать.

О клубе и системе СКА знаю многое. Я ведь уже был в сборной «Россия 25». На всех матчах были полные трибуны, турне по регионам получилось замечательным. Для меня было очень важно сыграть за сборную. Конечно, общался с ребятами, сейчас у меня в СКА много друзей. Поработал с тренерским штабом, Романом Ротенбергом, знаю все требования, знаю систему игры команды. Понимаю, чего от меня будут ожидать.

Почти со всеми ребятами уже знаком. Со многими играл вместе, с другими в сборной познакомился. Знаю почти всю команду. Это потрясающий коллектив. Будет очень интересно. То, что в СКА уже работает Юрий Ключников, — очень важный момент для меня. Считаю, что мы с ним нашли ключ друг к другу. Провели с ним очень сильную работу за два года в «Адмирале». Очень рад, что снова будем сотрудничать, но уже в таком топ-клубе СКА. Теперь станем трудиться над совсем другими задачами. Для меня это очень важно.

Когда готов играть? Это решит тренерский штаб. Мне важнее всего влиться в коллектив, набрать форму, подготовиться. Я буду готовиться к следующему матчу, а сыграю, когда скажут тренеры.

Конечно, конкуренция — двигатель прогресса. Все вратари СКА — сильные ребята. Артемий Плешков сейчас проводит невероятные матчи. Он большой молодец, я очень рад за него. Будет интересный сезон. Станем работать, улучшать свою игру, но самое главное, чтобы команда выигрывала, заняла самое высокое место в регулярке и потом уверенно вошла в плей-офф.

Дорогие болельщики СКА, мне очень приятно перейти в ваш клуб. Совсем скоро домашние игры — тогда мы познакомимся поближе. В Петербурге всегда приятно играть — это что-то невероятное. На всех играх аншлаги, всегда по 12 тысяч зрителей. Знаете, я не люблю играть при тишине, как в театре. Обожаю, когда от трибун идут эмоции, шум. В Ледовом потрясающая атмосфера. Впечатляет, как болельщики поют гимн — это что-то невероятное, аж дух захватывает! Очень рад играть за СКА и из-за того, что у клуба такая поддержка.

Хочу сказать огромное спасибо и болельщикам «Адмирала». Они были со мной на протяжении пяти лет. Приезжали в аэропорт, встречали, поддерживали даже во время нелучших отрезков жизни команды. Благодарен за веру и любовь. Мы всегда это чувствовали», — цитирует Серебрякова пресс-служба СКА.