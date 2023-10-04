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В «Адмирале» рассказали о переходе вратаря Серебрякова в СКА

В «Адмирале» рассказали о переходе вратаря Серебрякова в СКА
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин прокомментировал обмен со СКА, в результате которого вратарь Никита Серебряков перешёл в стан армейского клуба.

«Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку.

Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам. Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен», — приводит слова Аверкина ТАСС.

Напомним, в результате обмена с «Адмиралом» на Дальний Восток перебираются вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – до конца сезона они будут выступать за «Адмирал» на правах аренды.

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