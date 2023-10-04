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«Витязь» одолел «Куньлунь» и одержал первую победу в основное время в сезоне

«Витязь» одолел «Куньлунь» и одержал первую победу в основное время в сезоне
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В Балашихе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал на своём льду «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 10-й минуте первого периода Владимир Галузин с передач Ильи Аркалова и Джереми Роя открыл счёт в игре.

На 19-й минуте периода Александр Яремчук с передачи Руслана Педана удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Девин Броссо с передачи Зака Лесли размочил счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галузин (Аркалов, Рой) – 09:22 (5x5)     2:0 Яремчук (Педан) – 18:49 (5x5)     2:1 Броссо (Лесли) – 36:26 (5x5)    

Для «Витязя» эта победа стала первой в основное время в сезоне-2023/2024 КХЛ.

В следующей встрече «Витязь» сыграет дома с «Барысом» 6 октября». «Куньлунь» примет на своём льду нижегородское «Торпедо» 5 октября.

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