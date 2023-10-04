Ротенберг: лёд в Минске отличный, отдельная благодарность тем, кто его подготовил

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4).

«Замечательная атмосфера, рады здесь играть. Лёд отличный, отдельная благодарность тем, кто его подготовил. Ребята старались, было огромное желание. По самоотдаче вопросов нет. Результат разочаровал, дисциплина подвела, но это из-за усталости, много времени проводим в самолётах. В целом игра была в наших руках, сами «привезли» шайбы. Подправим дисциплину, победим в следующей игре. У нас есть резервы, но и много травм. Поздравляю «Динамо» с победой, отличная команда.

Низкая реализация? Когда не хватает свежести, тяжелее забивать. Надо отметить Колосова, здорово сыграл. Нам нужно работать над реализацией. С точки зрения системы всё получается. Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности.

У «Динамо» тренер поменялся, другая игра, другие игроки. Не нужно сравнивать с прошлым сезоном. Алистров и Сапего? Как и у всей команды, у них огромное желание победить. Это наши лидеры, мы работаем, улучшаем детали. Они выходят в важных отрезках игры. Ожидать ли японца и корейца в СКА? Всё возможно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.