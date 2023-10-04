Ротенберг — о переходе Серебрякова: негативное отношение к обмену? У каждого есть мнение

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от минского «Динамо» (2:4) рассказал о переходе вратаря Никиты Серебрякова в стан армейского клуба.

«Никита Серебряков присоединится к нам завтра. Негативное отношение к таким переходам? У каждого есть право на мнение. В первую очередь сыграло желание самого Никиты. Он понимает, куда идёт. Мы работали вместе, он знает нашу систему, понимает все детали нашей игры. Все игры в сборной России мы с ним выиграли, это хороший знак», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.