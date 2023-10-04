«Главное, чтобы финиш был хороший». Тренер «Куньлуня» Игнатьев о неудачных стартах матчей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение от «Витязя» и рассказал о плохом начале матчей от китайского клуба.

«Хотел сказать, что первый период нам вообще не удался. Опять начали игру со счёта 0:2, это уже какая-то наша болезнь, что ли. Уже не первую игру с этого счёта начинаем. Соперник был поактивнее, а мы проспали весь первый период. А потом весь второй и третий период была игра в догонялки. Для нас всё кончилось плохо, потому что догнать мы не смогли. Потратили много сил, догонять всегда гораздо сложнее, чем наоборот. Сил потратили много, коэффициент полезного действия – на табло.

Я не думаю, что для того, чтобы убрать проблему неудачных стартов, нам нужно поменять что-то на разминке или раскатке. Каждому из нас, подчёркиваю это, каждому из нас нужно поменять в голове, что игра начинается в тот самый момент, когда судья в первом периоде вбрасывает шайбу. Мы четвёртую игру подряд начинаем с 0:2. И в каждой игре героически пытаемся отыграться. С Омском довели до овертайма, с московскими динамовцами не получилось, например.

Знали, что у соперника поменялся главный тренер. При назначении нового специалиста всегда присутствует эмоциональный подъём у игроков, но не это стало главной причиной такого результата игры.

Не могу ответить на вопрос, почему команда стала меньше бросать. Как говорил Портос – дерусь, потому что дерусь. Мы бросаем меньше, потому что стали меньше бросать. Неудачное начало? Главное, чтобы финиш был хороший», — цитирует Игнатьева сайт КХЛ.