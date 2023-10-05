Нападающий «Витязя»: отставка Завьялова была неожиданной, но у нас нет времени грустить

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар», в котором его команда выиграла со счётом 2:1, а также прокомментировал отставку бывшего главного тренера команды Александра Завьялова.

«Хорошие впечатления от игры, победа есть победа. Счёт мог быть больше, потому что создавали много моментов. Многие из них не были реализованы. В этом надо добавлять. В раздевалке говорили о том, что в «Куньлуне» играют североамериканцы, которые всегда активно начинают. Мы решили тем же оружием попробовать с ними сыграть. Неплохо сработали в первые пять минут. Победа всегда придаёт эмоции команде, пусть даже и со счётом 2:1. Она даст нам положительный толчок.

Отставка Завьялова была неожиданной. Но у нас нет времени грустить и провожать его. Нам объявили исполняющего обязанности, и мы приступили к тренировкам. Наверное, чуть-чуть поменяется система. Выиграли сегодня, и это уже хороший знак. Конечно, неприятно было проигрывать ЦСКА со счётом 1:9. Но ещё после поражения от Минска со счётом 0:7 я тоже говорил, что мы не заслужили семи пропущенных шайб. И в этом случае команда не заслужила девяти голов в свои ворота. Первый период мы ровно отыграли с ЦСКА, но потом всё посыпалось», — цитирует Яремчука «РБ Спорт».

Для «Витязя» эта победа стала первой в основное время в сезоне-2023/2024 КХЛ. В следующей встрече «Витязь» сыграет дома с «Барысом» 6 октября».