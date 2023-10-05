Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв назвал причины крупного поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 0:4.

«Почему не получилось забить? В первую очередь, наверное, плохая реализация моментов. Они были, достаточно много. Соперник воспользовался своими возможностями, здорово реализовал моменты, забил в большинстве. К сожалению, нам сегодня этот компонент не удался.

Впереди выезд, довольно долгий – четыре матча. Какой настрой на эти игры? Нужно правильно к ним подойти. Надо постараться провести его максимально плодотворно», – цитирует Ткачёва Metaratings.ru.

После завершения матча с «Салаватом Юлаевым» стало известно, что «Трактор» уволил главного тренера Анвара Гатиятулина. Во время выездной серии челябинский клуб сыграет с «Авангардом» (7 октября), «Барысом» (9 октября), «Сибирью» (11 октября) и «Автомобилистом» (13 октября).