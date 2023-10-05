«Салават» «уволил» Гатиятулина, «Локо» — единоличный лидер Запада. Итоги дня в КХЛ

4 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь игр. Подводим их итоги.

«Салават» приехал в Челябинск после двух поражений подряд. «Трактор», напротив, перед встречей с уфимцами дважды взял верх в овертаймах. Но последними, кто обыгрывал подопечных Анвара Гатиятулина, были как раз юлаевцы, и сегодня они вновь оказались сильнее, не оставив хозяевам никаких шансов. В воротах Зака Фукале и сменившего его затем Сергея Мыльникова побывали четыре безответные шайбы, которые слегка ослабили давление на Виктора Козлова и привели к увольнению Анвара Рафаиловича с поста главного тренера челябинцев.

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Разгрома, как двумя днями ранее, сегодня не получилось. Более того, гости на этот раз открыли счёт. Экс-«сталевар» Илья Хохлов, казалось бы, просто бросил в сторону зоны «Металлурга», но предательский рикошет застал врасплох голкипера хозяев Александра Судницына, проведшего первый матч в сезоне. Но для «Нефтехимика» этот гол остался единственным, а вот «Магнитка» забросила по шайбе в каждом периоде и упрочила лидерство на Востоке и в общей таблице КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Худшая команда лиги проводила первый матч после ухода Александра Завьялова. И уже в первом периоде «витязи» смогли обеспечить себе победный результат, забросив две шайбы в ворота Джереми Смита. Всё, на что хватило «Куньлунь» — гол Девина Броссо за несколько минут до конца второй двадцатиминутки. Китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд, а вот «Витязь» одержал уже вторую победу за три матча. Правда, до зоны плей-офф ему всё равно далеко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Гостевую серию на Востоке армейцы провели без поражений, а вот второй выезд начался для них неудачно — СКА проиграл в Сочи. Казалось, что петербуржцы реабилитируются за поражение в Минске, ведь после первого периода их преимущество составляло две шайбы. Однако затем «Динамо» воспряло духом и отыгралось к середине второй трети, а в третьей двадцатиминутке и вовсе вышло вперёд. СКА приговорил себя штрафом сразу двух игроков в концовке встречи — «зубры» забросили четвёртую шайбу и обеспечили вторую победу подряд. Благодаря этим двум очкам Минск заскочил в плей-офф, а вот армейцы так и остались за пределами кубковой восьмёрки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В составе красно-белых продолжает блистать Николай Голдобин — лучший бомбардир КХЛ оформил дубль и стал первым игроком в этом сезоне, преодолевшим порог в 10 заброшенных шайб. «Сибирь», которая после неудачного старта немного пришла в себя и закрепилась в зоне плей-офф на Востоке, дважды отыгрывала дефицит, но в третьем периоде у «Спартака» нашлись другие герои — Иван Морозов, Максим Цыплаков и Михал Чайковски записали на свой счёт по голу и помогли москвичам добыть первую победу за три матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Московские армейцы продолжают потихоньку выздоравливать. Сегодня жертвой ЦСКА стал «Барыс», который в этом сезоне выиграл всего три матча. Такое же количество побед на счету действующих чемпионов за последние четыре игры, включая сегодняшнюю. При этом казахстанский клуб не смог забросить ни одной шайбы в ворота Ивана Федотова, который оформил первый шат-аут после возвращения в хоккей. Также в составе ЦСКА блеснул часто критикуемый на старте сезона Константин Окулов, набравший сегодня три очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Центральный матч игрового дня, в котором встретились лидеры Западной конференции, получился очень результативным. Уже к середине второго периода счёт был 4:1 в пользу гостей, и до его окончания команды успели обменяться заброшенными шайбами. Динамовцы, которые, как кажется, слегка проспали первую треть, но всё равно смогли забить один гол с двух бросков, в последующих периодах навалились на ворота Ивана Бочарова. Однако бывший страж ворот бело-голубых выдержал натиск, отразив 30 бросков. 5:2 — «Локомотив» вышел на единоличное первое место Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 5 октября

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