«Лада» набрала очки в 12-м матче подряд, но проиграла «Адмиралу» в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в малорезультативном матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте матча. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате чего соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.

Повторный матч между этими командами состоится завтра, 6 октября, также во Владивостоке. Начало игры — в 12:30 мск.