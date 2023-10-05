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«Лада» набрала очки в 12-м матче подряд, но проиграла «Адмиралу» в овертайме

«Лада» набрала очки в 12-м матче подряд, но проиграла «Адмиралу» в овертайме
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в малорезультативном матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Корбит (Гутик, Варфоломеев) – 00:52 (5x3)     1:1 Кугрышев (Сафин) – 28:47 (5x5)     2:1 Берлёв (Чебыкин, Горшков) – 62:56 (4x3)    

Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте матча. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате чего соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.

Повторный матч между этими командами состоится завтра, 6 октября, также во Владивостоке. Начало игры — в 12:30 мск.

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