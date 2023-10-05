«Лада» набрала очки в 12-м матче подряд, но проиграла «Адмиралу» в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в малорезультативном матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте матча. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате чего соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.
Повторный матч между этими командами состоится завтра, 6 октября, также во Владивостоке. Начало игры — в 12:30 мск.
- 5 октября 2023
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:26
-
08:10