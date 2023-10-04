Переход Серебрякова — самый громкий трансфер регулярки. Что получили СКА и «Адмирал»?

Наконец-то случилось то, что хоккейные инсайдеры, а вслед за ними специалисты и болельщики обсуждают уже вторую неделю — Никита Серебряков стал игроком петербургского СКА. Таких резонансных сделок по ходу этого сезона ещё не было. Самое время обсудить нюансы обмена и выгоду для обеих сторон.

Что получил СКА?

С армейцами проще всего — к ним перешёл лучший вратарь прошлого сезона, который находится в самом соку. В ноябре Серебрякову исполнится 28 лет. При хорошем раскладе у него впереди ещё с десяток сезонов на высшем уровне. И провести их лучше в клубе, который борется за Кубок Гагарина, а не в команде, где базовая задача — выход в плей-офф, а остальное уже приятные бонусы.

Известно, что Серебряков давно хотел перейти в СКА — он прямо говорил об этом в интервью. Никита хочет и за трофеи побороться, и снова поработать с хорошо знакомым тренером вратарей Юрием Ключниковым. Именно с этим специалистом связывают прогресс Серебрякова в прошлом сезоне.

В мотивации вратаря точно сомневаться не приходится — он сам приложил массу усилий, чтобы этот переход состоялся, и теперь будет делать всё, чтобы принести пользу СКА.

Многие сомневаются в том, что армейцам в принципе нужен ещё один вратарь, ведь на бумаге петербургская бригада голкиперов выглядит мощно. Даже без учёта перешедшего в «Адмирал» Сергея Иванова есть Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев, Артемий Плешков. Однако в реальности всё не так радужно. Маттссон получил повреждение и выбыл на неопределённый срок. Здоровье не в первый раз подводит шведа — вспомним, что в прошлом сезоне он травмировался прямо посреди плей-офф. Нельзя быть уверенным в том, что Юхан в одиночку затащит весь сезон. Николаев тоже недавно восстановился после повреждения и только набирает форму. Да и в прошлом плей-офф воспитанник СКА не особо убедил. Плешков шикарно провёл первые матчи за армейцев, но не будем забывать, что ему всего 19 лет. В таком возрасте более уместна роль запасного, чем безусловного «первого номера». Наверняка мы ещё увидим Артемия в воротах СКА, но львиную долю практики он, скорее всего, получит в составе «СКА-Нева», и ничего страшного в этом нет.

Выходит, что СКА совершенно продуманно укрепил вратарскую бригаду твёрдым «номером один» и повысил конкуренцию внутри команды.

Никита Серебряков Фото: hcadmiral.ru

Что получил «Адмирал»?

Про менеджмент дальневосточников уже написали много нехороших слов, но не стоит быть такими категоричными. Лучше ещё раз проговорить все вводные:

1) контракт Серебрякова с «Адмиралом» завершался в конце этого сезона, с мая 2024 года он становился свободным агентом.

2) сам вратарь не раз высказывал желание перейти в СКА.

3) в текущем сезоне отлично играет номинально второй вратарь дальневосточников Павел Хомченко.

Вряд ли «моряки» могли бы рассчитывать на большую компенсацию за вратаря, который через несколько месяцев точно уйдёт. Если бы на Серебрякова было бы несколько претендентов, то менеджеры «Адмирала» могли бы устроить аукцион, но, кроме СКА, Никиту вроде бы никто не звал, а сам игрок был категорически настроен на переезд именно в Петербург. В любом случае ожидать, что за Серебрякова отдадут Толчинского, Грицюка и пару Ростральных колонн в придачу, было бы крайне наивно.

В итоге во Владивосток отправились три неплохих игрока — бывший центрфорвард «Лады» Никита Аноховский на постоянной основе, а также вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников на правах аренды до конца сезона.

Важно, что все трое помогут «Адмиралу» уже сейчас. Команда Леонида Тамбиева идет внизу таблицы «Востока», свежая кровь ей просто необходима.

Павел Хомченко Фото: hcadmiral.ru

Что получат игроки?

С Серебряковым тоже всё ясно — исполнил мечту перейти в клуб-гранд, снова будет работать с любимым тренером вратарей, получит шанс прогрессировать в хороших условиях. Да, конкуренция в СКА гораздо серьёзнее, чем в «Адмирале», но такова уж хоккейная жизнь. Хочешь быть лучшим — доказывай это на каждой тренировке.

Иванову и Бучельникову просто в силу возраста было сложно рассчитывать на ведущие роли в СКА. Слишком уж сильный там состав, слишком уже матёрые конкуренты. Даже Матвей Мичков не смог застолбить за собой твёрдое место в основе армейцев, хотя в «Сочи» мгновенно стал лидером. Нечто похожее может случиться с Ивановым и Бучельниковым, ведь это два суперталантливых хоккеиста. Вратарь так вообще считается лидером своего поколения, а форвард ещё на старте прошлого сезона удивил болельщиков ярким дебютом в КХЛ, но потом несколько сник. На Дальнем Востоке оба получат много игрового времени, а давления будет поменьше.

Идеальная среда, чтобы набраться опыта и вернуться в Петербург уже в новом статусе.

Ну и в целом прогресс всех трёх хоккеистов пойдёт на пользу российскому хоккею. Два хороших вратаря и креативный форвард рано или поздно пригодятся и сборной России.