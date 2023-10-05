Источник: форвард Камара хочет покинуть «Нефтехимик». У игрока конфликт с Леонтьевым

Нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара хочет покинуть команду. У 30-летнего канадца случился конфликт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Игрок требует, чтобы его обменяли. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В текущем сезоне Энтони Камара за нижнекамский клуб сыграл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-7». Камара играет в «Нефтехимике» с 2022 года, подписав однолетний контракт. В мае этого года он продлил соглашение ещё на один сезон.

«Нефтехимик» сыграл 13 матчей, в которых одержал три победы при 10 поражениях. С восемью очками нижнекамский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «волки» сыграют дома с «Автомобилистом» 8 октября.