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Источник: форвард Камара хочет покинуть «Нефтехимик». У игрока конфликт с Леонтьевым

Источник: форвард Камара хочет покинуть «Нефтехимик». У игрока конфликт с Леонтьевым
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Нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара хочет покинуть команду. У 30-летнего канадца случился конфликт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Игрок требует, чтобы его обменяли. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В текущем сезоне Энтони Камара за нижнекамский клуб сыграл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-7». Камара играет в «Нефтехимике» с 2022 года, подписав однолетний контракт. В мае этого года он продлил соглашение ещё на один сезон.

«Нефтехимик» сыграл 13 матчей, в которых одержал три победы при 10 поражениях. С восемью очками нижнекамский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «волки» сыграют дома с «Автомобилистом» 8 октября.

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