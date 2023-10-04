Главный тренер «Нефтехимика» назвал ключевой момент в проигранном матче с «Металлургом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3).

«Сегодня ребята вышли заряженными на битву, неплохо играли. Ключевой момент — при счёте 1:2 мы не реализовали хороший шанс и тут же пропустили третий гол. По самоотдаче дали хороший бой лидеру. С такой игрой результат придёт. Никита Хлыстов немного приболел. Решили придержать его, чтобы не дать болезни развиться. В следующих матчах он будет в строю.

Волнообразная игра Клока? Лукашу нужно стабильно играть в хорошем режиме, а не волнами. Легионер должен стабильно показывать высокий результат, который приносит пользу команде», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

В следующей игре «Нефтехимик» примет на домашнем льду «Автомобилист» 8 октября.