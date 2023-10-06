Гол Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус», Овечкин – без очков

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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Вашингтон» забивали Бек Маленстин, белорусский нападающий Алексей Протас, Райли Саттер и Энтони Манта. Российские нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко не отметились результативными действиями. Защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей.

В составе «Коламбуса» отличились Брендан Гонс и Маркус Бьёрк. Российский нападающий Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».