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Шайба Павла Дорофеева помогла «Вегасу» победить в матче с «Колорадо»

Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Вегас Голден Найтс» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

За «Вегас» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев, а также Николя Руя, Джонатан Маршессо и Пол Коттер. На счету Ивана Барбашёва предголевая передача.

За «Колорадо» забросил россиянин Валерий Ничушкин, а также Райан Джохансен и Натан Маккиннон.

Новый сезон НХЛ-2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В 1-м туре «Вегас» проведёт матч с «Сиэтл Кракен», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).