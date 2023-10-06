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Шайба Павла Дорофеева помогла «Вегасу» победить в матче с «Колорадо»

Шайба Павла Дорофеева помогла «Вегасу» победить в матче с «Колорадо»
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Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Вегас Голден Найтс» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

За «Вегас» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев, а также Николя Руя, Джонатан Маршессо и Пол Коттер. На счету Ивана Барбашёва предголевая передача.

За «Колорадо» забросил россиянин Валерий Ничушкин, а также Райан Джохансен и Натан Маккиннон.

Новый сезон НХЛ-2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В 1-м туре «Вегас» проведёт матч с «Сиэтл Кракен», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джохансен (Макар, Друен) – 01:57 (5x4)     0:2 Ничушкин (Жирар, Байрэм) – 10:51 (4x4)     0:3 Маккиннон (Макар, Друен) – 27:04 (5x4)     1:3 Руа (Пьетранджело, Барбашёв) – 28:48 (5x5)     2:3 Дорофеев – 45:58 (5x5)     3:3 Маршессо (Теодор, Пьетранджело) – 52:03 (5x5)     4:3 Коттер (Стивенсон, Стоун) – 58:43 (5x5)    
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