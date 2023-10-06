Семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ на данный момент по версии TSN

TSN опубликовал места с 10-го по первое в своём топ-50 лучших игроков НХЛ.
В первую десятку попал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — он занял восьмую строчку. Форвард «молний» стал лучшим из россиян в рейтинге. Всего в топ-50 попало семь российских хоккеистов.
Первое место ожидаемо занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».
Весь топ-50:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
4. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;
5. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
6. Мэттью Ткачук, „Флорида Пантерз“;
7. Давид Пастрняк, „Бостон Брюинз“;
8. Никита Кучеров, „Тампа-Бэй Лайтнинг»;
9. Джек Хьюз, “Нью-Джерси Дэвилз»;
10. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш»;
11. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;
12. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
13. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
14. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
15. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»;
16. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
17. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
18. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»;
19. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
20. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
21. Эрик Карлссон, «Питтсбург Пингвинз»;
22. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;
23. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
24. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз»;
25. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;
26. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
27. Миро Хейсканен, «Даллас Старз»;
28. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс»;
29. Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»;
30. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
31. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;
32. Чарли Макэвой, «Бостон Брюинз»;
33. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
34. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;
35. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»;
36. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
37. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз»;
38. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;
39. Роопе Хинц, «Даллас Старз»;
40. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
41. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
42. Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»);
43. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
44. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);
45. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);
46. Джош Моррисси («Виннипег Джетс»);
47. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);
48. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
49. Алекс Пьетранжело («Вегас Голден Найтс»);
50. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).