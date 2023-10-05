«Особенный, но не настолько же!» Легенда НХЛ не верил, что Овечкин приблизится к Гретцки

Олаф Колциг — легенда «Вашингтона». Голкипер провёл за столичный клуб без малого 17 лет — с 1990-го по 2008-й, с однолетней командировкой в родную Германию в локаутном сезоне-2004/2005. Ему же принадлежит ряд клубных рекордов — большое количество матчей (711), побед (301), шат-аутов за сезон и карьеру (9/35).

Колциг, задрафтованный «Кэпиталз» в 1989 году, наблюдал за становлением ещё достаточно молодого клуба и приложил руку к главным успехам «столичных».

Он же, уже будучи возрастным вратарём, видел дебют Александра Овечкина в 2005 году.

«Когда я впервые увидел его бросок, то подумал: «Этот парень будет особенным». Думаю, лучшее, что я могу сказать людям об Ови, — это то, что, приехав сюда, он сразу окунулся с головой [в нашу жизнь]. Он хотел выучить язык. Он хотел жить в комнате с парнем из Северной Америки, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его задор, его молодость — это передалось всем нам», — сказал Колциг в интервью официальному сайту НХЛ.

Александр Овечкин Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Сейчас уже сам Ови — возрастной игрок. В этом октябре россиянин начнёт свой 19-й сезон в НХЛ. Колциг, в свою очередь, уже перешёл на тренерский мостик — готовит вратарей «Вашингтона».

В бытность же игроком немецкий голкипер помог «Кэпиталз» достичь на тот момент главного успеха в истории. В 1998 году столичный клуб дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором проиграл легендарному «Детройту».

«Выход в финал Кубка Стэнли 1998 года — самое яркое воспоминание из игровой карьеры? Да, надо сказать, что из того, что было на льду, это именно оно. Но год, когда я выиграл «Кинг Клэнси» (это случилось в 2006-м. — Прим. «Чемпионата»), вероятно, является для меня самым важным моментом. Мой отец ушёл из жизни, так что получить эту награду за лидерство на льду и за его пределами… важнее делать всё это за пределами стадиона, потому что мы можем оказывать большое влияние на людей и иметь возможность помочь тем, кому повезло меньше. У нас — у спортсменов — есть площадка, и мы можем влиять на ситуации. Так что для меня моментом самой большой гордости было получение этой награды. Я знаю, что мой отец гордился бы. Моя мама наблюдала за этим.

Каким бы разочаровывающим поражение в финале ни было в то время, могу ли оценить, чего нам удалось достичь в том сезоне? Не вопрос. Мы удивили многих людей. Это был сезон моего расцвета. Когда мы вышли на серию с «Детройтом» — а они тогда были действующими чемпионами, у них была особенная команда, — думаю, мы немного не верили, что сможем их победить. В этом и была разница. Если бы мы выиграли второй матч (проиграли в овертайме со счётом 4:5. — Прим. «Чемпионата»), ход которого контролировали, думаю, серия сложилась бы иначе. Наше мышление изменилось бы, и мы вернулись бы домой при равном счёте, а не с 0-2. Но, повторюсь, у них была отличная команда. Ты понимаешь, как трудно настолько высоко забраться. В следующем году мы сказали: «В этом сезоне мы стали ещё лучше. Мы постараемся найти способ вернуться на ту же стадию, снова попасть в финал». Но я не думал, что мы не сможем преодолеть первый раунд в течение следующих 10 лет. Так что это сложно сделать», — продолжил Колциг.

Следующие 10 лет для «Вашингтона» действительно стали кошмаром. Пять раз клуб не попадал в плей-офф, ещё четырежды вылетал в первом раунде. Сезон-2004/2005, как мы помним, не был сыгран из-за локаута.

Олаф Колциг в «Вашингтоне» Фото: Martin Rose/Getty Images

В то же время сам Колциг старался как мог. Например, в 2000-м немец выиграл «Везину» — трофей лучшему вратарю сезона. В 2008-м Олаф покинул «Вашингтон», а через год завершил карьеру.

Главный же трофей Колциг завоевал, уже будучи тренером. В том самом розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году бывший хоккеист был наставником вратарей. Пройдя через взлёты и мрачные времена, Олаф всё же увидел своё имя на трофее.

«Эта победа уменьшила остроту от поражения? О да. Для меня не было важным, чтобы моё имя попало на кубок. Это, конечно, нечто особенное, оно всегда будет на трофее, но просто быть частью команды, которая выигрывает кубок — независимо от того, являешься ли ты менеджером, занимаешься ли развитием игроков или находишься ли на тренерском мостике, — каждый прикладывает к этому руку. В конечном счёте хоккеисты — это те, кто выходит на лёд, но многие из нас готовят ребят. В том составе было шесть парней, с которыми я работал годом ранее в «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Так что это радует. Было бы здорово выиграть трофей в качестве хоккеиста, но победа в 2018 году была столь же приятной, когда я был специалистом по развитию игроков», — сказал Колциг.

Сейчас немец, продолжая тренировать, по-прежнему следит и за своим бывшим одноклубником — Овечкиным. Россиянин за эти годы успел не только выиграть Кубок Стэнли, но ещё и приблизиться к вечному рекоду Уэйна Гретцки.

«Мог ли представить, что он забьёт 822 гола и получит шанс побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ? Я думал, что он особенный, но не настолько же! Конечно, нет. Я не думал, что кто-то сможет прикоснуться к рекорду Гретцки. Не хочу умалять заслугу вратарей прошлого, но здесь дело просто в комбинации вещей: в том, как команды играют сейчас, насколько хороши вратари, в его долголетии. Всю свою карьеру Ови был относительно здоров. Да, он пропустил несколько матчей из-за травмы спины, боли в колене или чего-то ещё, но этот парень особенный. Он лучший природный снайпер на планете. Независимо от того, побьёт он рекорд или нет, по моему мнению, он лучший голеадор от природы», — заключил Колциг.

Бывший вратарь уже видел падения «Кэпиталз», так что нынешний невыход команды в плей-офф наверняка воспринял чуть менее болезненно. Олаф наверняка знает, что за провалами последуют взлёты. Кто знает, может быть, в новом сезоне «Вашингтон» сможет удивить Колцига и фанатов не только погоней Ови за Гретцки?