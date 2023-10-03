10 россиян — в топе лучших игроков НХЛ по версии The Athletic, Овечкин ниже Ничушкина

The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ на сезон-2023/2024. В список попало 10 российских хоккеистов.

Всего в топе оказалось 125 игроков. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звёзд» и «Уровень топ-звена».

В первую категорию — «MVP» — россияне не попали. Так оказалось девять игроков: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Джек Хьюз, Давид Пастрняк, Мэттью Ткачук и Адам Фокс.

Во вторую группу — «Лицо франшизы» — добавили двух россиян: Кирилла Капризова и Никиту Кучерова. Среди 20 игроков также оказались Сидни Кросби и Эрик Карлссон.

Третья категория — «Уровень сборной Всех Звёзд» — состоит из 32 хоккеистов. Среди них четверо россиян: Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Михаил Сергачёв. Кроме того, тут же расположились, например, Коннор Бедард, Джо Павелски и Стивен Стэмкос.

В четвёртой группе под названием «Уровень топ-звена», состоящей из 64 игроков, оказалось четыре российских хоккеистов: Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Примечательно, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» поставили ниже нападающего «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш». В эту же категорию попали, например, Крис Летанг и Патрик Лайне.