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Передача Костина помогла «Детройту» обыграть «Торонто»

Передача Костина помогла «Детройту» обыграть «Торонто»
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» победили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

Голы у хозяев забили Дилан Ларкин, Бен Шьяро, Джо Велено и Даниэль Спронг. У гостей отличились Макс Эллис, Томас Миллер и Сэм Лафферти.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин стал ассистентом при взятии ворот в исполнении Велено на 40-й минуте игры. Форвард за игру нанёс один бросок по воротам соперника и набрал +1 по системе «плюс-минус».

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Эллис (Клиффорд, Миллер) – 27:05 (5x5)     0:2 Миллер (Клиффорд, Эллис) – 30:41 (5x5)     1:2 Ларкин (Фишер, Перрон) – 37:26 (5x5)     2:2 Шьяро (Питри, Копп) – 39:04 (5x5)     3:2 Велено (Фишер, Костин) – 39:53 (5x5)     4:2 Спронг (Рэймонд, Питри) – 45:09 (5x5)     4:3 Лафферти (Абруццезе, Кокконен) – 58:49 (6x4)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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