Передача Костина помогла «Детройту» обыграть «Торонто»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» победили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

Голы у хозяев забили Дилан Ларкин, Бен Шьяро, Джо Велено и Даниэль Спронг. У гостей отличились Макс Эллис, Томас Миллер и Сэм Лафферти.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин стал ассистентом при взятии ворот в исполнении Велено на 40-й минуте игры. Форвард за игру нанёс один бросок по воротам соперника и набрал +1 по системе «плюс-минус».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».