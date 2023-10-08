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Дмитрий Рябыкин рассказал о главной цели «Витязя» на сезон

Дмитрий Рябыкин рассказал о главной цели «Витязя» на сезон
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал о главной цели клуба на сезон.

«Удастся ли за один день что-то реально изменить? Нет, за один день, конечно, глобально вряд ли удастся что-то поменять. Но коррективы в действия команды внесём обязательно. В частности, обратили внимание на игру в зоне обороны. Думаю, ребята хорошо воспринимают информацию. Посмотрим.

Глобальная цель на сезон? Выйти в плей-офф и постараться пошуметь. Ещё ничего не потеряно. Много игр впереди. Нужно постараться и у нас всё может получиться: за счёт работы, самоотдачи и характера», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Витязя».

Напомним, Рябыкин был назначен на пост главного тренера подмосковной команды накануне, 7 октября.

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