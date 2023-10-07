Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин стал новым главным тренером «Витязя»

Дмитрий Рябыкин стал новым главным тренером «Витязя»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Дмитрий Рябыкин стал главным тренером «Витязя». Соглашение с наставником заключено до конца сезона-2023/2024.

«Я заключил контракт с «Витязем» до конца нынешнего сезона», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее «Витязь» расстался с 53-летним наставником Александром Завьяловым. Он стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» под руководством Завьялова одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и находилась на последнем, 11-м месте в Западной конференции, а также на последней строчке и в сводной турнирной таблице КХЛ.

Последним местом работы Рябыкина в качестве главного тренера был «Авангард». Из омского клуба специалиста уволили осенью 2022 года.

Материалы по теме
Видео
«Витязь» вырвал победу у «Барыса», выиграв второй раз подряд после увольнения Завьялова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android