В «Тракторе» прокомментировали обмен форвардами с ЦСКА

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал про обмен с ЦСКА, в результате которого челябинский клуб пополнил форвард Данил Юртайкин. В обратном направлении проследовал нападающий Егор Фатеев.

«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего. После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру. Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в «Тракторе», — приводит слова Волкова официальный сайт «Трактора».

Данил Юртайкин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022, 2023) и Кубка Харламова с ярославским «Локо» (2016, 2018). В текущем сезоне нападающий провёл в составе армейцев семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8».