Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» прокомментировали обмен форвардами с ЦСКА

В «Тракторе» прокомментировали обмен форвардами с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал про обмен с ЦСКА, в результате которого челябинский клуб пополнил форвард Данил Юртайкин. В обратном направлении проследовал нападающий Егор Фатеев.

«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего. После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру. Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в «Тракторе», — приводит слова Волкова официальный сайт «Трактора».

Данил Юртайкин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022, 2023) и Кубка Харламова с ярославским «Локо» (2016, 2018). В текущем сезоне нападающий провёл в составе армейцев семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8».

Материалы по теме
ЦСКА и «Трактор» совершили обмен нападающими
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android