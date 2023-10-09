ЦСКА и «Трактор» совершили обмен нападающими

«Трактор» произвёл обмен с ЦСКА, в результате которого новичком чёрно-белых стал нападающий Данил Юртайкин, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. Егор Фатеев покидает Челябинск и продолжит карьеру в Москве.

Егор Фатеев выступал за «Трактор» на протяжении последних пяти сезонов. В общей сложности форвард провёл за чёрно-белых 116 матчей и набрал 15 (8+7) баллов. Вместе с челябинским клубом он выиграл бронзовые медали Чемпионата КХЛ (2022).

Воспитанник ярославского хоккея Данил Юртайкин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022, 2023) и Кубка Харламова с ярославским «Локо» (2016, 2018). В текущем сезоне нападающий провёл в составе армейцев семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8».