Кудашов: ставил «Динамо» задачу — вернуться к нормальному содержанию игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (1:0 ОТ).

«Я буду говорить о своей команде, потому что задачей перед игрой ставили, помимо того, чтоб выиграть, — вернуться к нормальному содержанию игры, тому, которое у нас было до прошедших двух игр. Поэтому уделяли внимание и обороне, и атаке. Я считаю, что в обороне сыграли довольно надёжно – и соперник совсем мало бросил по воротам, и моментов единицы создал. Ну и в атаке мы создали большое количество моментов, но, естественно, над завершением будем продолжать работать. А так получилась нормальная и целостная игра, но завершение не позволило нам победить более убедительно.

Как решить проблемы с завершением? Знаете, и в игре с «Локомотивом», и в игре с «Торпедо» мы создавали достаточно, но тут такой психологический момент, когда ты раз не можешь забить, второй – не можешь… Только через тренировки и через заброшенные шайбы во время игр. Надо поработать, потерпеть, а иногда расслабиться и сыграть нестандартно. Подбором упражнений на тренировках пытаемся это исправить.

В третьем периоде боялись потерять одно очко? В подсознании, когда игра приближается к концу и счёт равный, то всё равно у любого игрока в голове сидит, кто совершит ошибку. Мы такой задачи не ставили. От начала и до конца матча мы собирались играть в свою игру, об этом говорили и на установке. Но в подсознании у игроков сидело, чтобы лишний раз не обрезаться, а чтобы совершать действия в атаке, нужно рисковать.

Дуэль вратарей? Коновалову огромное уважение, сыграть «на ноль» в современном хоккее, когда залетает по 10 шайб, очень сложно. Большое количество бросков, идёт атакующий хоккей. Но тем не менее и вся команда ему здорово помогла, все сыграли ответственно.

Рашевский не сыграл в день рождения? Гуляет по городу (смеётся). Да нет, на самом деле появилась такая возможность, и О’Делл сегодня не играл, дать отдохнуть этой двойке, чтобы вздохнули немного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.