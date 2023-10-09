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Московское «Динамо» после разгромного поражения вырвало победу у «Северстали»

Московское «Динамо» после разгромного поражения вырвало победу у «Северстали»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Менелл (Уил) – 62:45 (3x3)    

В основное время матча болельщики не увидел забитых голов. На третьей минуте овертайма Бреннан Менелл после передачи Джордана Уила забросил шайбу и принёс москвичам победу. Голкипер бело-голубых Илья Коновалов оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.

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