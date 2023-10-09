Фанаты «Сочи» обратились к руководству на фоне слухов об обмене лидера клуба в СКА

Инициативная группа болельщиков «Сочи» обратилась к руководству хоккейного клуба. Фанаты попросили разъяснить ситуацию со слухами о том, что нападающий сочинцев Борна Рендулич может стать игроком СКА.

«Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирает Борну Рендулича хоккейный клуб СКА. До каких пор будет продолжаться это?! В том сезоне отдали многих игроков — топовых для нашего клуба. В этом году только начали побеждать — и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь разъяснения. Дайте нам побеждать!» — сказал предводитель инициативной группы болельщиков «Сочи».