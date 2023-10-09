Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фанаты «Сочи» обратились к руководству на фоне слухов об обмене лидера клуба в СКА

Фанаты «Сочи» обратились к руководству на фоне слухов об обмене лидера клуба в СКА
Комментарии

Инициативная группа болельщиков «Сочи» обратилась к руководству хоккейного клуба. Фанаты попросили разъяснить ситуацию со слухами о том, что нападающий сочинцев Борна Рендулич может стать игроком СКА.

«Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирает Борну Рендулича хоккейный клуб СКА. До каких пор будет продолжаться это?! В том сезоне отдали многих игроков — топовых для нашего клуба. В этом году только начали побеждать — и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь разъяснения. Дайте нам побеждать!» — сказал предводитель инициативной группы болельщиков «Сочи».

Материалы по теме
ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android