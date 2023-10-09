ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
На 14-й минуте Владислав Каменев вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Михаил Григоренко. На 19-й минуте Василий Мачулин сравнял счёт. На 23-й минуте Прохор Полтапов вновь вывел ЦСКА вперёд. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Семён Панкратов и Ярослав Дыбленко. На 38-й минуте Даниил Сероух восстановил равенство, отличившись с передачи Тимура Хафизова — 2:2. Победу ЦСКА в овертайме принёс Никита Нестеров.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». ЦСКА 11 октября отправится в гости к «Спартаку».
- 9 октября 2023
-
22:56
-
22:53
-
22:34
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:48
-
21:29
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:00
-
20:41
-
20:32
-
20:18
-
19:58
-
19:38
-
19:22
-
18:59
-
18:53
-
18:25
-
17:59
-
17:44
-
17:20
-
16:57
-
16:50
-
16:30
-
16:23
-
15:49
-
15:42
-
15:27
-
15:20
-
15:09
-
15:00