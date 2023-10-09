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ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф

ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов, Григоренко) – 13:41 (5x4)     1:1 Мачулин – 18:11 (5x5)     1:2 Полтапов (Панкратов, Дыбленко) – 22:13 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов) – 37:28 (5x5)     2:3 Нестеров (Окулов, Каменев) – 64:20 (4x3)    

На 14-й минуте Владислав Каменев вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Михаил Григоренко. На 19-й минуте Василий Мачулин сравнял счёт. На 23-й минуте Прохор Полтапов вновь вывел ЦСКА вперёд. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Семён Панкратов и Ярослав Дыбленко. На 38-й минуте Даниил Сероух восстановил равенство, отличившись с передачи Тимура Хафизова — 2:2. Победу ЦСКА в овертайме принёс Никита Нестеров.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». ЦСКА 11 октября отправится в гости к «Спартаку».

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