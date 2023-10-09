ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте Владислав Каменев вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Михаил Григоренко. На 19-й минуте Василий Мачулин сравнял счёт. На 23-й минуте Прохор Полтапов вновь вывел ЦСКА вперёд. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Семён Панкратов и Ярослав Дыбленко. На 38-й минуте Даниил Сероух восстановил равенство, отличившись с передачи Тимура Хафизова — 2:2. Победу ЦСКА в овертайме принёс Никита Нестеров.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». ЦСКА 11 октября отправится в гости к «Спартаку».