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«У нас нет плана «Б». Ларионов высказался о сухом поражении «Торпедо» от «Локомотива»

«У нас нет плана «Б». Ларионов высказался о сухом поражении «Торпедо» от «Локомотива»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Локомотивом». Нижегородцы уступили с минимальным счётом, не сумев поразить ворота железнодорожников. Единственный и решающий гол «Торпедо» пропустило на предпоследней минуте матча. Из-за этого поражения нижегородская команда опустилась на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«У нас другой модели игры нет, мы играем для зрителей. Мы могли бы встать в своей зоне и стоять там, держать шайбу. Хоккей — игра с голами, игра зрелищная. Менять наш стиль, подстраиваться — не в наших правилах. У всех свои вкусы, каждый видит игру по-своему, мы не видим проблем с нашей системой. У нас есть план «А» и улучшенный план «А». У нас нет плана «Б». Хоккей, дающий зрителям наслаждение, развитие игроков, которые проявляют свои лучшие качества, случается, когда игра идёт в атакующем стиле. Что делают другие команды — это их право решать. У соперников очень опытные тренеры, они играют в хоккей, который приносит результат.

Гуска играл 59 минут «на ноль». Он играет прекрасно в этом сезоне. Куда ему прибавлять? Вообще ничего не пропускать? Мы довольны всеми вратарями. Кульбаков будет готов к следующему матчу либо через встречу», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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