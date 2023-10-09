ХК «Локомотив» в самом конце матча вырвал победу у «Торпедо», нижегородцы не сумели забить
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Иванов (Каюмов, Алексеев) – 58:45 (5x5)
В первые два периода зрители не увидели заброшенных шайб. На 59-й минуте Георгий Иванов забил первый гол в этой встрече. Эта шайба стала победной для железнодорожников. Голкипер ярославцев Даниил Исаев оформил шат-аут.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.
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