Вадим Шипачёв забил гол-фантом «Адмиралу», шайбу отменили после просмотра

В эти минуты на стадионе «Фетисов-Арена» в Владивостоке проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Ак Барса» казанцы проводили атаку. Нападающий Вадим Шипачёв нанёс опасный бросок с острого угла, но угодил в штангу. Александр Радулов вернул шайбу партнёру. После этого Шипачёв нанёс ещё один бросок — на этот раз шайба попала в сетку.

Затем судьи решили пересмотреть эпизод. Как показал видеоповтор, шайба пролетела сквозь сетку ворот. Гол-фантом был отменён.

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