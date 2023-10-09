Михаил Сергачёв рассказал, почему отказался подписывать контракт с «Ак Барсом»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как чуть не перешёл в «Ак Барс». Хоккеист является воспитанником другого татарстанского клуба — «Нефтехимика». В юном возрасте Сергачёв сменил систему нижнекамской команды на систему «Ак Барса». В Молодёжной хоккейной лиге защитник дебютировал за казанский «Ирбис» в сезоне-2014/2015 и набрал восемь результативных баллов в чемпионате.

«Мой агент подсказал, что нужно уезжать. Чтобы получить контракт в «Ак Барсе», мне нужно было на год отправится в сборную. У нас в то время проводили эксперимент: юниорская сборная провела сезон в МХЛ. Подобная практика есть в университетской лиге США. Тренеры узнали, что меня приглашают с в сборную и просили остаться. А за полгода до этого говорили, что нужно уезжать. Если бы я остался, подписал бы трёхлетний контракт из которого выйти бы уже не смог. Посовещались с родителями и агентом и решили, что лучше уехать в Канаду», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».