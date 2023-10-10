Нападающий ЦСКА Константин Окулов побил клубный рекорд Александра Радулова

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

Как отмечает официальный телеграм-канал лиги, форвард побил клубный рекорд по количеству ассистов. Для Окулова эти передачи стали 192-й и 193-й. Благодаря этому нападающий вышел на первое место в списке лучших ассистентов ЦСКА в КХЛ. Окулов побил рекорд бывшего форварда москвичей Александра Радулова, на счету которого 191 результативный пас во встречах за ЦСКА.

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).