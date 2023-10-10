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Борна Рендулич обратился к болельщикам «Сочи» после перехода в СКА

Борна Рендулич обратился к болельщикам «Сочи» после перехода в СКА
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Нападающий Борна Рендулич прокомментировал свой переход из «Сочи» в СКА.

«Привет, болельщики «Сочи»! Это Борна Рендулич.

Вы уже знаете новости. Теперь я буду играть за СКА. Я хотел сказать, что получил это предложение несколько дней назад. И я думаю, что для меня это отличная возможность идти вперёд в своей карьере. Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне. Мне нравится Сочи, я провёл здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем», — приводит слова Рендулича официальный телеграм-канал «Сочи».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

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